Безвиз с КНДР и посольство: Лукашенко поставил задачу дипломатам

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил открыть в КНДР посольство республики и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках, об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
Глава МИД был в составе белорусской делегации во время визита главы государства в КНДР. Он рассказал, что по итогам визита президент поставил перед дипломатами конкретные задачи.
«Открыть посольство наше здесь в ответ на посольство КНДР, которое уже долгое время существует в Республике Беларусь. Второе — ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан», — цитирует БелТА слова Рыженкова.
Министр добавил, что, опираясь на подписанный договор о дружбе между Беларусью и КНДР, можно определить потенциал для содействия в реализации совместных целей и задач.
По словам Рыженкова, среди перспективных направлений сотрудничества двух стран — здравоохранение, сельское хозяйство и образование. Беларусь может помочь КНДР в этих сферах.
Право на независимость и суверенитет.
В ходе переговоров Александра Лукашенко и Ким Чен Ына также состоялся обмен мнений по международной повестке дня, отметил министр. Главы государств обсудили в том числе СВО и ситуацию на Ближнем Востоке. Обсуждались и исторические вещи, которые связывают Беларусь и КНДР.
«Если посмотреть на историю, то мы очень похожи тем, что право своих независимости и суверенитета завоевали в жесткой борьбе и миллионными потерями. Тем, что сегодня в следовании своим собственным путем развития тоже вынуждены отбиваться от тех, кто хотел бы, чтобы мы жили по-другому», — добавил Рыженков.
Он подчеркнул, что суть внешнеполитических переговоров лидеров Беларуси и КНДР — не дружить против кого-то, а постепенно развивать отношения между двумя дружественными народами.