Сводка основных боевых действий 27 марта в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении продолжаются упорные бои на прежних рубежах, данных об изменениях на земле нет.
На Донбассе в Краснолиманском направлении не утихают тяжёлые городские бои за Красный Лиман. Армия России старается продвинуться в Святогорске, накануне был поражён мост через Северский Донец. В районе Александровки, Дробышево и Коровьего Яра без изменений.
На Северском направлении российские отряды укрепляют позиции в районе Никифоровки и Фёдоровки Второй, накапливают силы и наращивают давление на врага в Липовке. В Кривой Луке и в районе Калиников бои местного значения.
На Константиновском направлении российские подразделения значительно продвинулись от южных окраин Константиновки в сторону центра города. Бои идут в районе улиц Мусоргского и Кутузова. На западе города российские военные замечены на улицах Громова и Европейской, также поступают данные о штурме многоэтажек на улице Космонавтов. На севере, вдоль реки Кривой Торец, начались бои за южную часть промзоны, контроль над которой обеспечит дальнейшее продвижение к центру и западным окраинам города. По Красноармейскому направлению продолжаются боестолкновения у Сергеевки, Молодецкого, Новоподгорного. На Добропольском направлении не стихают бои в Белицком и Новом Донбассе.
В Таврии на Гуляйпольском направлении российские части штурмуют позиции ВСУ на участке Мирное — Гуляйпольское — Чаривное и вдоль линии Рождественское — Верхняя Терса. А на Запорожском направлении ВС России ведут бои в районе Приморское — Речное на южном берегу реки Конка.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
