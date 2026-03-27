ВСУ за неделю потеряли до 310 военных в зоне ответственности группировки «Днепр»

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, 45 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — сказано в сообщении.