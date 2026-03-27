«В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” установлен контроль над населенными пунктами Потаповка Сумской области, Песчаное и Шевяковка Харьковской области. … В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
ВС РФ за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.