ВСУ потеряли за неделю в зоне «Центра» свыше 2 395 военных

Подразделения группировки улучшили тактическое положение.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю свыше 2 395 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2 395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов», — сказали там.