ВСУ потеряли за неделю в зоне «Центра» свыше 2 395 военных

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2 395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов», — сказали там.