В Калининграде бойцам СВО подарили машины с ручным управлением

Заветные ключи от собранных в Калининградской области автомобилей вручили ветеранам специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения на фронте.
Трое участников СВО стали обладателями китайской модели BAIC U5 PLUS, обзор на которую уже выходил в «РГ». Городской седан модифицировали на калининградском заводе, чтобы он соответствовал потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья.
Глава региона Алексей Беспрозванных рассказал, что предоставление новых автомобилей ветеранам — это общий проект регионального правительства, бизнеса и фонда «Защитники Отечества». Теперь от водителей ждут обратную связь, чтобы в дальнейшем улучшать технические характеристики машин.
Региональное отделение ДОСААФ помогло бойцам специальной военной операции с инвалидностью перейти с привычного управления транспортным средством на ручное.
На калининградском заводе «Автотор» сообщили, что модельный ряд таких специализированных авто будет расширяться, а социальная программа получит дальнейшее развитие. По словам президента и генерального директора производственного комплекса холдинга Руслана Садыкова, важны не только объемы выпуска, но и создание условий, чтобы люди могли уверенно пользоваться такими транспортными средствами.