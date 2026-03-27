FT: ОАЭ готовы направить военные корабли в Ормузский пролив

Объединенные Арабские Эмираты намерены присоединиться к многонациональной морской оперативной группе, необходимой для разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

ОАЭ готовятся отправить силы военно-морского флота для контроля за безопасностью прохода торговых судов. «Это не означает войну с Ираном. Иран начал войну с мировой экономикой, и люди должны противостоять ему», — приводит «Интерфакс» слова одного из собеседников FT.

Источник британской газеты уточнил, что ОАЭ уже сообщили союзникам о готовности к включению в морскую оперативную группу, которая обеспечит судоходство через Ормуз. Другой собеседник рассказал о совместной работе ОАЭ и Бахрейна над проектом резолюции СБ ООН для получения мандата на проведение международной операции. При этом инициаторы проекта опасаются, что Россия и Китай наложат вето на инициативу.

Ранее 30 стран выразили готовность участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Великобритания готовит саммит, главной темой которого станет разблокировка пролива.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше