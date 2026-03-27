В Кремле прокомментировали перспективы сотрудничества России и США

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае, о добыче редкоземельных металлов в Донбассе. Журналисты задали Пескову вопрос о том, остаются ли актуальными эти темы и обсуждались ли они в четверг на встрече главы государства с представителями бизнеса.
«Что касается широких возможностей для взаимодействия в торгово-экономической сфере — да, эти возможности, они постоянно остаются на повестке дня. Другое дело, американская сторона все-таки всю ситуацию индексирует на урегулирование вокруг Украины», — сказал Песков журналистам.