В Кремле прокомментировали перспективы сотрудничества России и США

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Широкие возможности сотрудничества РФ и США остаются на повестке дня, но Вашингтон индексирует решения на ситуацию вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия в Красноярском крае, о добыче редкоземельных металлов в Донбассе. Журналисты задали Пескову вопрос о том, остаются ли актуальными эти темы и обсуждались ли они в четверг на встрече главы государства с представителями бизнеса.

«Что касается широких возможностей для взаимодействия в торгово-экономической сфере — да, эти возможности, они постоянно остаются на повестке дня. Другое дело, американская сторона все-таки всю ситуацию индексирует на урегулирование вокруг Украины», — сказал Песков журналистам.

