Полковник Ходаренок: у ВСУ нет необходимости использовать Прибалтику для атак на РФ

ВСУ несколько дней подряд атакуют Ленинградскую область. В СМИ появились версии, что для таких ударов страны Балтии предоставили Киеву свое воздушное пространство. Действительно ли Латвия, Литва и Эстония вступили в войну и как России стоит отвечать на возрастающую буквально с каждым днем интенсивность ударов украинских БПЛА, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

ВСУ несколько дней подряд атакуют Ленинградскую область. В СМИ появились версии, что для таких ударов страны Балтии предоставили Киеву свое воздушное пространство. Действительно ли Латвия, Литва и Эстония вступили в войну и как России стоит отвечать на возрастающую буквально с каждым днем интенсивность ударов украинских БПЛА, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Беспилотная авиация Украины 25 марта нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории России. Дроны атаковали нефтеналивные терминалы в порту Усть-Луга и Ленинградскую военно-морскую базу в Кронштадте.

Помимо этого, беспилотники ВСУ нанесли удар по промышленной площадке в Череповце Вологодской области. Зафиксировано восемь прилетов, но, к счастью, никто не пострадал и не погиб.

Страны Балтии вступили в войну?

В случае ударов по территории Ленинградской области возникает вопрос — а не предоставили ли страны Балтии свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотных летательных аппаратов?

Telegram-канал Mash утверждает, что Литва, Латвия и Эстонии открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам.

Однако официальных заявлений по этому поводу не было. Системы радиолокационной разведки Воздушно-космических сил (ВКС) России пролеты украинских БПЛА в воздушном пространстве балтийских стран не зафиксировали.

А если бы так было на самом деле, то это означало бы де-факто вступление Эстонии, Латвии и Литвы в войну на стороне Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями.

То есть Россия ~имела бы полное право наносить удары по территории всех трех стран Балтии~. И хотя русофобия в этих государствах на сегодняшний день просто зашкаливает, большого желания воевать напрямую военно-политическое руководство прибалтийских стран не изъявляет.

Да и надо отметить, что ~какой-либо острой необходимости в использовании Вооруженными силами Украины воздушного пространства стран Балтии нет~. Дальность полета украинских БПЛА самолетного типа в настоящее время вполне позволяет наносить им удары по объектам практически на всей территории европейской части России.

Как отвечать?

В то же время возникает вопрос — а как отвечать на возрастающую буквально с каждым днем интенсивность ударов украинских БПЛА по объектам на территории России? В ряде случаев результаты подобных атак достаточно болезненны. К примеру, после ударов по нефтяным терминалам в портах Усть-Луга и Приморск Ленинградской области возникали пожары, и отгрузка углеводородов на какое-то время прекращалась, а государство существенно теряло валютную выручку.

И каким конкретно должен быть ответ России на учащающиеся атаки украинской беспилотной авиации? С одной стороны, это, безусловно, должны быть массированные удары по объектам на территории Украины. И они уже наносятся регулярно.

С другой стороны, ~Россия до сих пор не наносила чувствительных ударов по пунктам высших звеньев военного и государственного управления Незалежной~, то есть туда, где и принимаются решения об атаках и планируются эти удары. В частности, по Банковой в Киеве.

Перенять опыт.

И в этом плане, вполне возможно, не надо изобретать ничего кардинально нового, а всего лишь присмотреться к опыту Израиля и Соединенных Штатов. Вооруженные силы обеих государств в ходе войны на Ближнем Востоке наносят удары не только по штабам и узлам связи, а каждый раз стремятся персонализировать (если так можно выразиться) подобные атаки, то есть буквально в плановом порядке занимаются ликвидацией высшего руководящего состава Ирана.

Недавно убили командующего ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) контр-адмирала Алирезу Тангсири. Чуть ранее ликвидировали секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. А это только несколько последних случаев, которых на самом деле было куда больше.

Что касается Украины, то многие российские граждане задаются вопросом — а почему бы не перенести опыт США и Израиля в ликвидации высшего руководящего состава противника на Специальную военную операцию?

То есть, к примеру, если спланировал, отдал соответствующие распоряжения и осуществил удар по объектам на территории России, то не пора ли нести за подобные действия персональную ответственность? Не исключено, что ~такие меры существенно бы остудили пыл и активность должностных лиц украинского государства и его вооруженных сил~, причастных к организации атак по территории нашей страны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше