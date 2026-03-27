Навроцкий подписал закон об амнистии для воюющих за ВСУ поляков

Сейм (нижняя палата польского парламента) утвердил этот законопроект в середине февраля. Он был принят с предложенной правящей Гражданской коалицией поправкой, согласно которой документ вступит в силу через три месяца после его подписания президентом для того, чтобы амнистию смогли получить больше воюющих за ВСУ поляков. В свою очередь Сейм отклонил поправку ультраправого объединения «Конфедерация» об объявлении недействительной принесенной польскими гражданами присяги Украине.