Навроцкий подписал закон об амнистии для воюющих за ВСУ поляков

Как он написал в X, «Навроцкий подписал закон от 13 марта 2026 года о неприменении наказания к гражданам Республики Польша, участвующим на стороне Украины в вооруженном конфликте».
Сейм (нижняя палата польского парламента) утвердил этот законопроект в середине февраля. Он был принят с предложенной правящей Гражданской коалицией поправкой, согласно которой документ вступит в силу через три месяца после его подписания президентом для того, чтобы амнистию смогли получить больше воюющих за ВСУ поляков. В свою очередь Сейм отклонил поправку ультраправого объединения «Конфедерация» об объявлении недействительной принесенной польскими гражданами присяги Украине.
За наемничество в Польше грозит до пяти лет лишения свободы. Вместе с тем, как сообщал газете Rzeczpospolita депутат Сейма от правящей Гражданской коалиции Павел Суский, прокуратура намеренно не преследует воюющих на Украине поляков.