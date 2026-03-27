Навроцкий подписал закон об амнистии для воюющих за ВСУ поляков

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об амнистии для воюющих за Украину граждан республики. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

Как он написал в X, «Навроцкий подписал закон от 13 марта 2026 года о неприменении наказания к гражданам Республики Польша, участвующим на стороне Украины в вооруженном конфликте».

Сейм (нижняя палата польского парламента) утвердил этот законопроект в середине февраля. Он был принят с предложенной правящей Гражданской коалицией поправкой, согласно которой документ вступит в силу через три месяца после его подписания президентом для того, чтобы амнистию смогли получить больше воюющих за ВСУ поляков. В свою очередь Сейм отклонил поправку ультраправого объединения «Конфедерация» об объявлении недействительной принесенной польскими гражданами присяги Украине.

За наемничество в Польше грозит до пяти лет лишения свободы. Вместе с тем, как сообщал газете Rzeczpospolita депутат Сейма от правящей Гражданской коалиции Павел Суский, прокуратура намеренно не преследует воюющих на Украине поляков.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
