Мэр Омска Сергей Шелест снова встретился с жителями дома на Королева

На встрече он сообщил, что назначены даты оценки жилых помещений.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Мэр Омска Сергей Шелест в пятницу, 27 марта 2026 года, встретился с жителями аварийного дома на Королева, 4а. В мессенджере MAX глава города рассказал об итогах этой встречи. Это уже вторая встреча за последнюю неделю.

"Назвал реальные, конкретные сроки решения стоящих перед нами задач. 10 апреля будет готова оценка жилых помещений. Она необходима для определения размеров компенсаций. 16 числа пройдет Горсовет, на котором мы затвердим объемы финансирования. С 17 апреля начнем заключать соглашения на выплаты. Те, кому положено жилье по социальному найму, тоже его получат. Все мероприятия производятся и будут производиться в рамках законодательства.

Говорил и ещё раз повторюсь: находиться в аварийном доме опасно, есть реальная угроза разрушения. Дом уже отключен от коммунальных услуг, доступ туда будет ограничен. Это вынужденная мера. Она нужна для того, чтобы сохранить жизни и здоровье людей", — сообщил мэр.

Сергей Шелест рассказал, что абсолютное большинство жителей уже покинуло аварийный дом, пока здесь все еще остается чуть больше 20 человек.

Глава города отметил, что жители аварийного дома по-прежнему могут воспользоваться муниципальным маневренным фондом, переехать в социальную гостиницу или в развернутый пункт временного размещения. Несколько человек, по его словам, после встречи поехали посмотреть предлагаемые варианты.

Людям готовы помочь с переездом сотрудники департамента жилищной политики, администрации Советского округа. Также активно помогают волонтеры Молодой гвардии «Единой России».

Напомним, дом № 4а по проспекту Королева был признан аварийным в августе 2025-го. 18 марта 2026 года на нем был введен режим чрезвычайной ситуации: оттаивающие грунты привели в движение все строение.

Сейчас собственников и нанимателей помещений на Королева отселяют в безопасное жилье: маневренный фонд в «Загородном» и на Романенко, в социальную гостиницу и ПВР.

