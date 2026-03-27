Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: ЕС открыто сделал ставку на поражение Орбана на выборах в Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Руководство Евросоюза открыто сделало ставку на поражение партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в венгерский парламент 12 апреля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники в Брюсселе.

Источник: Reuters

«Я думаю, все рассчитывают, что он проиграет», — цитирует Reuters одного из дипломатов.

Другой дипломат сообщил, что, если Орбан останется у власти, Евросоюз «должен будет поменять свои методы работы», чтобы обходить вето Венгрии по вопросам, связанным с Украиной.

По его словам, лидеры ЕС «утратили надежду договориться с Орбаном» после того, как он, требуя возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», прерванных Киевом 27 января, блокировал решение о выделении Киеву европейского военного финансирования в €90 млрд на 2026−2027 годы. «Это была последняя соломинка, которая сломала спину верблюду», — заключил источник агентства. Он добавил, что вести дела с Венгрией, если Орбан останется у власти, для Брюсселя «более невозможно».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше