Reuters: ЕС открыто сделал ставку на поражение Орбана на выборах в Венгрии

По его словам, лидеры ЕС «утратили надежду договориться с Орбаном» после того, как он, требуя возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», прерванных Киевом 27 января, блокировал решение о выделении Киеву европейского военного финансирования в €90 млрд на 2026−2027 годы. «Это была последняя соломинка, которая сломала спину верблюду», — заключил источник агентства. Он добавил, что вести дела с Венгрией, если Орбан останется у власти, для Брюсселя «более невозможно».