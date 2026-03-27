Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 27 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Кремль не знаком с деталями американо-иранских переговоров, но приветствует возможность прекращения боевых действий.

Но в любом случае, если речь идет о приближении к прекращению боевых действий, то это можно только приветствовать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

РФ не обсуждает ограничение поставок нефти через КТК для давления на США.

Помимо американских партнеров там еще есть и наши казахстанские партнеры.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Киев не оставляет устремлений вывести из строя Каспийский трубопроводный консорциум.

Это и было причиной остановки. Фактически, энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев, от чего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

США не торопятся возобновлять сотрудничество с Россией.

Мы считаем, что это неверно, что страдают наши интересы. Причем не только наши интересы, но и интересы американских компаний. Потому что мы упускаем время, и американские компании, собственно, как и наши компании, упускают ту прибыль, которую они могли бы уже получать. Но тема остается. Эта тема извечная, у нас много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Ситуация вокруг «Северных потоков» в связи с санкциями является юридически сложной, но собственность на трубы сохраняется за «Газпромом».

Россия остается надежным гарантом энергобезопасности во всем мире.

Тема экономических проектов с США, в том числе добыча редкоземельных металлов в Донбассе, не обсуждалась на закрытой встрече Владимира Путина с бизнесом.

Один из участников встречи президента с бизнесом по своей инициативе решил выделить крупную сумму средств для государства, это было его семейное решение.

Кремль не исключает, что Владимир Путин в пятницу может провести международный телефонный разговор.

27 марта Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Также в пятницу Владимир Путин посетит торжественное мероприятие, посвященное десятилетию Росгвардии.

Кроме того, президент России по видеосвязи 27 марта откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного драматического театра в Дербенте.

