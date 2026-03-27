Люлин уверен, что ключевые посты в правительстве региона получили опытные управленцы

27 марта на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты утвердили кандидатуры для назначения на должности первого заместителя губернатора, заместителя губернатора, а также заместителей председателя правительства Нижегородской области.
Парламентарии рассмотрели представленные кандидатуры, оценив их профессиональный опыт и компетенции, необходимые для работы на высоких руководящих постах.
Согласование получили Андрей Гнеушев — для назначения на должность первого заместителя губернатора, Сергей Половников — на должность заместителя губернатора.
Также депутаты поддержали кандидатуры для назначения заместителями председателя правительства Нижегородской области: Артура Батурского, Владимира Жарова, Павла Саватеева, а также Павла Карасева, который дополнительно сохранит за собой пост министра внутренней региональной и муниципальной политики.
Депутаты выразили надежду, что обновленная команда сохранит вектор развития, направленный на реализацию социально-экономических программ и повышение качества жизни в регионе.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя итоги рассмотрения кадрового вопроса, акцентировал внимание на ответственности, которая ложится на утвержденных кандидатов. Он отметил, что их профессиональные качества и предыдущие достижения были тщательно проанализированы депутатским корпусом перед принятием решения.
«Формирование команды — это всегда ответственный этап. От расстановки кадров зависит, насколько быстро и качественно будут реализованы все заявленные проекты. Кандидаты, которых мы сегодня согласовали, прошли серьезный профессиональный путь. Это люди, знакомые с региональной спецификой, имеющие опыт управления сложными структурами. Мы со своей стороны обеспечим необходимый парламентский контроль и поддержку, чтобы коллеги могли сосредоточиться на главном — достижении конкретных результатов», — отметил Евгений Люлин. «У нас обновилась структура регионального правительства, в связи с чем мной был принят ряд кадровых решений. Многократно говорил о том, что у нас сложилась прекрасная команда, и действующий состав правительства показал высокую эффективность. В команде — действительно профессионалы, умеющие нестандартно мыслить, принимать оперативные решения. Однако жизнь не стоит на месте. Кто-то из наших коллег двигается дальше, покидают нас в связи с личными обстоятельствами. Где-то новые вызовы требуют укрепления отдельных позиций. Благодарю депутатов за поддержку и согласование кандидатур. Желаю коллегам плодотворной работы в новом качестве», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.