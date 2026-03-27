Песков раскрыл подробности передачи бизнесменом крупной суммы государству

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Один из участников встречи президента Владимира Путина с бизнесменами решил выделить большую сумму государству, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

В четверг после пленарного заседания съезда РСПП Путин пообщался с членами правления союза и предпринимателями.

«Один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение», — рассказал Песков.

По его словам, бизнесмен сделал это по личной инициативе, пояснив, что многие участники встречи начинали вести дела в 90-е, это было так или иначе связано с государством. Теперь они считают такие действия своим долгом.

Песков также опроверг сообщения о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы предложил идею о взносах бизнеса для финансирования СВО.

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей прошел накануне в Москве. Он завершил Неделю российского бизнеса, РИА Новости было ее генеральным информационным партнером.

