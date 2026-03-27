В Заксобрании опровергли информацию о задержании Соломона Апояна

Сегодня в ряде нижегородских СМИ распространились сообщения о задержании депутата регионального Заксобрания Соломона Апояна. Однако данную информацию сразу опровергли в Законодательном собрании Нижегородской области.
— Информация не соответствует действительности. В настоящее время Соломон Апоян присутствует на очередном заседании Законодательного Собрания.
В пресс-службе призвали представителей СМИ и пользователей соцсетей не тиражировать непроверенные данные и ориентироваться только на официальные источники информации.
Напомним, с 2017 года по настоящее время Соломон Апоян возглавляет Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.