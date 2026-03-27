Литва ответила на предложение США провести переговоры с Беларусью

Литовские власти заявили, что для возможности возобновления такого диалога существует несколько условий. По словам спикера литовского Сейма Юозаса Олекаса, переговоры на уровне высокопоставленных чиновников Литвы и Беларуси зависят от хода общения на техническом уровне. Он подчеркнул, что Вильнюс не может избежать диалога с Минском, если хочет решать проблемы.