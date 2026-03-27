Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва ответила на предложение США провести переговоры с Беларусью

Премьер Литвы заявила о готовности рассмотреть встречу с Беларусью после предложения США.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс может рассмотреть предложение спецпосланника США Джона Коула провести встречу с Беларусью на уровне замминистров, пишет БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул призвал Литву начать диалог с Беларусью, сказав про калий.

Литовские власти заявили, что для возможности возобновления такого диалога существует несколько условий. По словам спикера литовского Сейма Юозаса Олекаса, переговоры на уровне высокопоставленных чиновников Литвы и Беларуси зависят от хода общения на техническом уровне. Он подчеркнул, что Вильнюс не может избежать диалога с Минском, если хочет решать проблемы.

— Контактов все равно не избежать, другого пути нет. Но, как я говорил, сначала должно быть взаимопонимание, — прокомментировал Олекас.

А еще пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт допустила участие Александра Лукашенко в Совете мира в 2026 году.

