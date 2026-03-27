Шесть новых назначений утвердили в нижегородском правительстве

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили сразу шесть кадровых назначений в региональном правительстве. Решение приняли 27 марта на очередном заседании парламента, сообщили в пресс-службе ЗСНО.
Вице-губернаторский корпус пополнился новыми фигурами: Андрей Гнеушев согласован на должность первого заместителя губернатора, Сергей Половников — заместителя губернатора. Также поддержку получили кандидатуры Артура Батурского, Владимира Жарова, Павла Саватеева и Павла Карасева, который продолжит совмещать новую должность с постом министра внутренней политики региона.
По словам председателя Заксобрания Евгения Люлина, все кандидаты прошли серьезный профессиональный отбор и обладают необходимым управленческим опытом. Он подчеркнул, что от слаженной работы команды зависит реализация ключевых проектов.
Губернатор Глеб Никитин отметил, что изменения связаны с обновлением структуры правительства и новыми задачами. Он поблагодарил депутатов за поддержку и выразил уверенность, что команда продолжит эффективно работать на развитие региона.