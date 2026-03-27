США начали использовать беспилотные катера в войне с Ираном

По данным издания, информацию о применении беспилотников подтвердил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хокинс. Он уточнил, что речь идет о катерах GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft) длиной около пяти метров, произведенных компанией BlackSea. В Пентагоне пояснили, что аппараты GARC уже провели в море свыше 450 часов, преодолев более 2200 морских миль, однако представители военного ведомства не раскрыли их задачи.