США начали использовать беспилотные катера в войне с Ираном

Вашингтон впервые признал факт боевого применения беспилотных катеров в конфликте на Ближнем Востоке. Американские военные используют автономные катера GARC в операциях против Ирана.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: BlackSea Technologies photo
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Соединенные Штаты начали использовать беспилотные надводные катера в рамках операции против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

По данным издания, информацию о применении беспилотников подтвердил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хокинс. Он уточнил, что речь идет о катерах GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft) длиной около пяти метров, произведенных компанией BlackSea. В Пентагоне пояснили, что аппараты GARC уже провели в море свыше 450 часов, преодолев более 2200 морских миль, однако представители военного ведомства не раскрыли их задачи.

Морские беспилотные аппараты получили широкое распространение в последние годы. В частности, они активно использовались Украиной в акватории Черного моря, а за последний месяц Иран как минимум дважды использовал собственные морские дроны для атак на коммерческие нефтяные танкеры в Персидском заливе.

Американские военные на протяжении нескольких лет пытаются создать полноценный флот автономных надводных и подводных аппаратов, рассматривая их как дешевую альтернативу традиционным кораблям для сдерживания Китая в Тихом океане. Reuters отмечает, что процесс разработки сопровождается техническими трудностями, значительным превышением бюджета и серией неудачных испытаний.

