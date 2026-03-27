NYT: Иран нанес серьезный урон военным базам США на Ближнем Востоке

Иран разбомбил американские базы по всему Ближнему Востоку, вынудив часть военнослужащих перебазироваться в отели и офисные помещения, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что многие из 13 военных баз США в регионе непригодны для проживания и работы. Больше всего пострадали базы в Кувейте. Иран уничтожил армейский центр тактических операций, когда атаковал порт Эш-Шуайба, вывел из строя авиабазу Али аль-Салем, а на базе Камп-Бюринг повредил инфраструктуру обслуживания и заправки.

В Катаре Иран нанес удар по авиабазе Аль-Удейд, региональной штаб-квартире Центрального командования ВВС США, повредив радарную систему раннего предупреждения. В Бахрейне иранский дрон-камикадзе поразил оборудование связи в штаб-квартире Пятого флота США. На авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии иранские ракеты и беспилотники повредили оборудование связи и несколько топливозаправщиков.

В результате ущерба, нанесенного американским базам, большая часть военнослужащих «ведет войну удаленно». В результате, как утверждают военные чиновники, вести боевые действия против Ирана стало гораздо труднее, а для восстановления баз потребуется много времени.

«США могут создать оперативные центры, но в этом случае функциональные возможности (американских военных) заметно снизятся», — пояснил Уэс Джей Брайант, отставной специалист ССО ВВС США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал жителей стран Ближнего Востока сообщать о новых местах дислокации американских военнослужащих, подчеркнув, что все места их расположения являются «законными целями» для Ирана.

Передислокация американских войск на временные «альтернативные» объекты вызывает вопросы к подготовке администрации Дональда Трампа к войне, отмечает NYT.

В конце февраля на Ближнем Востоке находилось около 40 000 военнослужащих США. Теперь многие из них, по данным издания, находятся не на своих первоначальных базах.

