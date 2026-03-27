NYT: Иран нанес серьезный урон военным базам США на Ближнем Востоке

В статье говорится, что многие из 13 военных баз США в регионе непригодны для проживания и работы. Больше всего пострадали базы в Кувейте. Иран уничтожил армейский центр тактических операций, когда атаковал порт Эш-Шуайба, вывел из строя авиабазу Али аль-Салем, а на базе Камп-Бюринг повредил инфраструктуру обслуживания и заправки.