Медиахолдинг Союзного государства начнет работать 1 апреля

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Медиахолдинг Союзного государства, который был создан по решению двух глав государств — Беларуси и России, начнет работать 1 апреля.
«Одновременно в эфир выходит новый российско-белорусский телеканал “Союзный”, — говорится в сообщении холдинга.
Впервые о возможности создания медиахолдинга Союзного государства заговорили осенью 2021 года. Вопрос поднял белорусский президент Александр Лукашенко. С того времени стороны работали над проектом. Вопрос не один раз вносился в повестку Высшего госсовета Союзного государства.
К настоящему моменту принято решение, что в медиакомпанию СГ войдут четыре действующих СМИ Союзного государства: это газета «Союзное Вече», газета «Союз. Беларусь — Россия», журнал «Союзное государство» и телерадиовещательная организация Союзного государства («Белрос»).
Вещать медиахолдинг будет на двух языках: русском и белорусском. Его главный офис разместится в российской столице, а представительство — в Минске.
Отмечается, что «Союзный» будет вещать вместо телеканала «БелРос», вещание будет осуществляться круглосуточно в Беларуси и РФ через кабель, спутник и на всех доступных ресурсах в интернете.
В холдинге подчеркнули, что целью канала является показать Союз не как проект, а как жизнь.
В феврале 2025 года на должность руководителя медиакомпании Союзного государства была назначена Екатерина Абрамова.