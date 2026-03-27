Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медиахолдинг Союзного государства начнет работать 1 апреля

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Медиахолдинг Союзного государства, который был создан по решению двух глав государств — Беларуси и России, начнет работать 1 апреля.

«Одновременно в эфир выходит новый российско-белорусский телеканал “Союзный”, — говорится в сообщении холдинга.

Впервые о возможности создания медиахолдинга Союзного государства заговорили осенью 2021 года. Вопрос поднял белорусский президент Александр Лукашенко. С того времени стороны работали над проектом. Вопрос не один раз вносился в повестку Высшего госсовета Союзного государства.

К настоящему моменту принято решение, что в медиакомпанию СГ войдут четыре действующих СМИ Союзного государства: это газета «Союзное Вече», газета «Союз. Беларусь — Россия», журнал «Союзное государство» и телерадиовещательная организация Союзного государства («Белрос»).

Вещать медиахолдинг будет на двух языках: русском и белорусском. Его главный офис разместится в российской столице, а представительство — в Минске.

Отмечается, что «Союзный» будет вещать вместо телеканала «БелРос», вещание будет осуществляться круглосуточно в Беларуси и РФ через кабель, спутник и на всех доступных ресурсах в интернете.

В холдинге подчеркнули, что целью канала является показать Союз не как проект, а как жизнь.

В феврале 2025 года на должность руководителя медиакомпании Союзного государства была назначена Екатерина Абрамова.

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше