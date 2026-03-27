Будет ли новая волна мобилизации в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, поскольку для выполнения всех поставленных задач достаточно действующих военнослужащих.

Источник: РИА "Новости"

«Слухи всегда существуют, но в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в объединенной группировке войск в ходе СВО вполне достаточно для выполнения всех боевых задач», — сказал он в комментарии РИА Новости.

С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек.

«Плюс к этой цифре еще и добровольцы. Речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих, которые в настоящий момент уже не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы», — добавил он.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
