Дрозденко обратился к жителям Ленобласти из-за беспрецедентных атак

Ленинградская область с 22 марта отражает беспрецедентные атаки вражеских БПЛА. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в своём обращении к жителям региона.
Он отметил, что средства и силы ПВО отрабатывают все волны атак. Не обошлось без частичных повреждений и объектов транспорта, и предприятий. Правительство региона, а также профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы. Это необходимо для эффективной и быстрой ликвидации возможных ЧС в любом районе области вместе с Леноблпожспасом и МЧС.
Из резервного фонда правительства Ленобласти оказываем помощь военным: это средства технической связи, транспорт, специальное оборудование и инвентарь.
По его словам, ситуация остаётся сложной. Пока не имеется прогнозов на снижение интенсивности вражеских атак. Губернатор подчеркнул, что в этих условиях при появлении воздушной опасности всем важно соблюдать правила безопасности. Не стоит лишний раз выходить на улицу, лучше нужно отойти от окон. Если обнаружили обломки БПЛА, то сообщите об этом по номеру 112. Нельзя подходить к ним поднимать их.
Кроме того, запрещено вести фото- и видеосъёмку и работы средств ПВО, и пролёта БПЛА, нельзя и публиковать это в сети. Такие действия не просто влекут административную ответственность, но дают врагу информацию для корректировки БПЛА.
«У нас сегодня есть все силы и средства для дальнейшего отражения атак, мы уверены, что дело наше правое, победа будет за нами», — заключил Дрозденко.