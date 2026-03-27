Люлин: увеличение квоты награжденных медалью «За поддержку СВО» позволит охватить больше волонтеров и активистов

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 27 марта депутаты внесли изменения в положение о медали «За поддержку специальной военной операции».
Теперь медалью будут награждать не только жителей Нижегородской области, но и других субъектов Российской Федерации, проявивших активную гражданскую позицию и оказывающих помощь на территории Нижегородской области. Ежегодно медаль смогут получать не более 700 человек (ранее было 500). Это позволит охватить большее число волонтеров и активистов, чья работа заслуживает общественного признания.
Медаль «За поддержку специальной военной операции» была учреждена Законодательным собранием в конце прошлого года. За это время награждено свыше двухсот нижегородцев: волонтеры, предприниматели, общественники, педагоги и священнослужители, которые с первых дней спецоперации помогают бойцам и их семьям, собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, восстанавливают жилье в новых регионах.
«Этой медалью мы отмечаем труд тех, кто, не дожидаясь просьб, включился в работу с первых дней спецоперации. Обычных людей в первую очередь. Они обеспечивают бойцов и мирных жителей самым необходимым. Расширение географии награждаемых позволит нам поддерживать и тех жителей других регионов, кто помогает нам здесь, на нижегородской земле. А увеличение ежегодной квоты до 700 человек — это возможность сказать спасибо большему числу активистов, чей ежедневный вклад действительно заслуживает общественного признания», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Ранее сообщалось, что портреты участников СВО будут впервые представлены в Нижнем Новгороде.