Нижегородское правительство обновило состав: депутаты одобрили шесть кандидатур

Пожалуй, главное изменение — это введение новой должности первого заместителя губернатора. Ранее такой позиции в правительстве не было. До этого поста «повысили» Андрея Гнеушева, который с 2018 года трудился заместителем губернатора.
Должность заместителя губернатора, которую с сентября 2025 года занимал Александр Павлов, была упразднена. На смену Павлову пришел Сергей Половников, причем его функционал оказался шире, так как он получил в управление министерство региональной безопасности, управление защиты государственной тайны, отдел мобилизационной подготовки, а также управление делами правительства и министерство кадровой политики.
Губернатор, напомним, поставил перед Половниковым задачи усилить борьбу с наркотиками и нелегальным алкоголем, а также обратить особое внимание на профилактику коррупционных нарушений во вверенных подразделениях.
В блоке, который теперь подчиняется первому заместителю Андрею Гнеушеву, сразу несколько ключевых фигур получили повышение. Павел Карасев, ранее занимавший пост министра внутренней региональной и муниципальной политики, стал заместителем председателя правительства, при этом он сохранил за собой руководство министерством.
Также в блоке Гнеушева появилась новая фигура — уроженец Бора, генерал-лейтенант Владимир Жаров, назначенный заместителем председателя правительства по вопросам, связанным со специальной военной операцией и патриотическим воспитанием.
Павел Саватеев, который прежде руководил министерством транспорта, был утвержден заместителем председателя правительства по строительному блоку, сменив на этом посту Ивана Каргина.
Не остался без изменений и инвестиционный блок, за который отвечает заместитель губернатора Егор Поляков. В его структуре также появится новый заместитель председателя правительства — теперь уже по инвестициям. Артур Батурский будет курировать министерство экономического развития и инвестиций, а также министерство имущественных и земельных отношений.
Губернатор Глеб Никитин отметил, что кадровые перестановки вызваны необходимостью укрепить отдельные направления и ответить на новые вызовы. Он подчеркнул, что действующая команда показала высокую эффективность, а перестановки связаны в том числе с движением кадров и личными обстоятельствами некоторых сотрудников.
Председатель Заксобрания Евгений Люлин, комментируя итоги голосования, акцентировал внимание на тщательном анализе профессионального опыта кандидатов депутатами. Он выразил надежду, что обновленный состав правительства сохранит вектор на реализацию социально-экономических программ и повышение качества жизни в регионе.
