Полномочия депутата Заксобрания Андрея Мелина досрочно прекращены

Он стал главой местного самоуправления Починковского округа.

Источник: Время

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на очередном заседании 27 марта приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Андрея Мелина по собственному желанию в связи с его переходом на должность главы МСУ Починковского округа.

Напомним, что Андрей Мелин стал депутатом регионального парламента в 2023 году. Ему был передан мандат Игоря Седых, ставшего министром социального развития и семейной политики Нижегородской области.

Ранее Андрей Мелин был председателем Совета депутатов Починковского муниципального округа. В настоящее время он также является директором Государственного автономного учреждения Нижегородской области «ФОК в селе Починки Нижегородской области».