Аксенов пригрозил увольнением за некачественное грейдирование дорог

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тех, кто отвечает за контроль работы подрядчиков по грейдированию дорог, но плохо выполняет свои обязанности, следует уволить.
Подводя промежуточные итоги работ по грейдированию дорог в муниципалитетах, он отметил, что ситуация неутешительная. Об этом говорит множество замечаний и жалоб граждан. Местные жители недовольны качеством гравийной смеси, которая содержит много глины. В результате после дождей ямы и лужи возникают на тех же местах, а щебень вымывает водой.
«Считаю, что проштрафившихся начальников, которые не в состоянии оторваться от кресла и выехать на проблемный участок, встретиться с гражданами, проконтролировать работу подрядчика, необходимо увольнять», — объявил Сергей Аксенов.