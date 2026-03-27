Аксенов пригрозил увольнением за некачественное грейдирование дорог

Местные жители часто выражают недовольство по поводу некачественного грейдирования.

Источник: правительство Крыма/Tg

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тех, кто отвечает за контроль работы подрядчиков по грейдированию дорог, но плохо выполняет свои обязанности, следует уволить.

Подводя промежуточные итоги работ по грейдированию дорог в муниципалитетах, он отметил, что ситуация неутешительная. Об этом говорит множество замечаний и жалоб граждан. Местные жители недовольны качеством гравийной смеси, которая содержит много глины. В результате после дождей ямы и лужи возникают на тех же местах, а щебень вымывает водой.

«Считаю, что проштрафившихся начальников, которые не в состоянии оторваться от кресла и выехать на проблемный участок, встретиться с гражданами, проконтролировать работу подрядчика, необходимо увольнять», — объявил Сергей Аксенов.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше