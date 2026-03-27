«Сегодня на саммите “Большой семерки” я подтвердил, что президент Трамп привержен достижению прекращения огня и урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров как можно скорее», — написал Рубио в соцсети X.
Трамп хочет достичь прекращения огня между Россией и Украиной, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп привержен стремлению достичь договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной как можно скорее, заявил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.