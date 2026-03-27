Bloomberg не нашло никаких признаков «иранского подарка» Трампу

Данные отслеживания танкеров, собранные агентством Bloomberg, указывают на отсутствие в Ормузском проливе восьми крупных судов, груженных нефтью, о которых заявил президент США Дональд Трамп.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп во вторник заинтриговал весь мир, заявив, что Иран в качестве жеста доброй воли преподнес США «ценный подарок». Подробности уточнить он отказался: «Они сделали нам подарок, он прибыл сегодня… и это был очень большой подарок, на огромную сумму».

В четверг Трамп пояснил, что Иран разрешил 10 нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив в преддверии переговоров. Восемь танкеров якобы прошли под пакистанским флагом, но после этого Иран, по словам Трампа, «извинился» и добавил еще два танкера — в итоге получилось 10 судов.

Однако вечером в четверг Bloomberg сообщило, что никаких признаков присутствия восьми (и уж тем более десяти) больших судов, груженных нефтью, в Ормузском проливе нет.

За последние дни, по данным агентства, из Персидского залива вышли всего четыре судна: два сухогруза, контейнеровоз и одно судно для перевозки сжиженного газа. В четверг в заливе были замечены только два связанных с Ираном танкера для перевозки сжиженного газа. Агентство не исключает, что это могли быть два «дополнительных судна», о которых говорил Трамп.

Bloomberg подчеркивает, что некоторые суда отключают сигналы слежения в целях безопасности, но почти все корабли, которым Иран разрешил пройти через Ормуз, сообщали о своем местоположении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше