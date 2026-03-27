Bloomberg не нашло никаких признаков «иранского подарка» Трампу

В четверг Трамп пояснил, что Иран разрешил 10 нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив в преддверии переговоров. Восемь танкеров якобы прошли под пакистанским флагом, но после этого Иран, по словам Трампа, «извинился» и добавил еще два танкера — в итоге получилось 10 судов.
Однако вечером в четверг Bloomberg сообщило, что никаких признаков присутствия восьми (и уж тем более десяти) больших судов, груженных нефтью, в Ормузском проливе нет.
За последние дни, по данным агентства, из Персидского залива вышли всего четыре судна: два сухогруза, контейнеровоз и одно судно для перевозки сжиженного газа. В четверг в заливе были замечены только два связанных с Ираном танкера для перевозки сжиженного газа. Агентство не исключает, что это могли быть два «дополнительных судна», о которых говорил Трамп.
Bloomberg подчеркивает, что некоторые суда отключают сигналы слежения в целях безопасности, но почти все корабли, которым Иран разрешил пройти через Ормуз, сообщали о своем местоположении.