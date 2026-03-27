Эксперт оценил, может ли Украина защитить небо Саудовской Аравии

Киев не в состоянии обеспечить защиту воздушного пространства на Ближнем Востоке, а заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности помочь с обороной неба Саудовской Аравии стоит воспринимать исключительно как пиар-акцию. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог и военный эксперт Олег Глазунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее Зеленский рассказал об обсуждении с украинскими военными, которые были направлены на Ближний Восток, защиты неба Саудовской Аравии. Президент уточнил, что украинцы «поделились опытом» с военными королевства.

По словам собеседника «Ленты.ру», украинские вооруженные силы действительно обрели значительный опыт борьбы с дронами, но уточнил, что маленькая группа украинцев, направленная в Саудовскую Аравию, не сможет улучшить ситуацию и уменьшить последствия атак Ирана.

«Украина не сможет закрыть все небо Ближнего Востока, тем более Иран тоже выпускает беспилотники. Это не каменный век, военная наука не стоит на месте. Переломить ситуацию на Ближнем Востоке Украина не сможет», — отметил Глазунов.

Он добавил, что заявления Владимира Зеленского о помощи Саудовской Аравии — акция саморекламы, которая больше адресована украинцам, чем европейцам и России.

Ранее стало известно, что удары Ирана привели к разрушению военных баз США на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии иранские дроны и ракеты повредили оборудование связи и несколько топливозаправщиков. Больше всего пострадали базы в Кувейте.

