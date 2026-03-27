Литва стала лидером среди стран НАТО по росту расходов на оборону

Литва заняла первое место среди стран НАТО по росту трат на оборону. Ее военные расходы с 2014 года по 2025 год выросли на 537,4%. Это показал доклад генсека альянса Марка Рютте о деятельности блока и ситуации с безопасностью в мире в прошлом году, передает «Sputnik Литва».