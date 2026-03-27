США почти исчерпали запасы ракет на Ближнем Востоке, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. США потратили более 850 высокоточных крылатых ракет Tomahawk за месяц ударов по Ирану и почти исчерпали находящийся на Ближнем Востоке арсенал этого типа боеприпасов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Источник: U.S. Army

«Американские вооруженные силы выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны с Ираном, расходуя высокоточные боеприпасы такими темпами, что это вызвало обеспокоенность у части чиновников Пентагона и привело к внутренним обсуждениям о том, как увеличить их доступные запасы», — пишет издание.

По словам источников, Пентагон уделяет все большее внимание тому, как текущие темпы расходования ракет Tomahawk могут повлиять не только на кампанию против Ирана, но и на будущие военные операции Штатов.

Один из чиновников, беседовавших с изданием, охарактеризовал количество Tomahawk, оставшихся на Ближнем Востоке, как «тревожно низкое». Второй собеседник отметил, что, если не принять меры, Пентагон приблизится к полному исчерпанию таких боеприпасов в регионе.

Необходимость применять Tomahawk против Ирана потребует от Вашингтона срочного рассмотрения вопросов как возможной переброски части ракет из других регионов мира, в том числе из Индо-Тихоокеанского региона, так и наращивания объемов производства, сообщили WP несколько чиновников.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что убытки США от потерь и повреждений военной техники в ходе операции на Ближнем Востоке достигли почти трех миллиардов долларов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.

