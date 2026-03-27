Американист раскрыл, введут ли США санкции против Венгрии

Президент США Дональд Трамп не позволит наложить ограничения на Венгрию, несмотря на усилия сторонников Украины в американском конгрессе принять соответствующие законопроекты. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что Дональд Трамп считает главу правительства Венгрии своим союзником. Собеседник NEWS.ru напомнил, что венгерское лобби и представители кабмина Орбана активно взаимодействуют с республиканцами в США и их отношения можно назвать дружескими.

Малек Дудаков отметил, что в конгрессе есть и те, кто, наоборот, выступает против Виктора Орбана и продвигает законодательные инициативы по введению ограничений в отношении венгерского правительства.

«Я думаю, что шансы на принятие таких законопроектов крайне малы. Трамп на это не пойдет. Наоборот, он спасает своего союзника Орбана перед выборами», — пояснил американист.

Ранее Financial Times сообщила, что группа сенаторов США выступила с предложением ввести санкции в отношении венгерских высокопоставленных лиц из-за блокировки Будапештом предоставления Киеву кредита в размере 90 млрд долларов.

