Политолог рассказал о роли Брюсселя в преследовании Фицо

По словам политолога, события в Словакии демонстрируют прежде всего внутриполитическую борьбу в стране. Так, заявление в полицию инициировал лидер оппозиции, который объективно заинтересован в ослаблении позиций Фицо и его команды. Однако нельзя исключать внешнее давление, которое на Словакию оказывает Брюссель. Фицо ранее заявлял, что в случае смены власти в Венгрии, Словакия готова взять на себя блокирование передачи средств ЕС Украине.