Политолог рассказал о роли Брюсселя в преследовании Фицо

В Словакии полиция начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо после решения правительства прекратить поставки электроэнергии Украине. Политика обвиняют в госизмене и злоупотреблении полномочиями. Политолог Иван Пятибратов в интервью Новостям Mail рассказал, что происходит в Словакии и оценил влияние Брюсселя на события в стране.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам политолога, события в Словакии демонстрируют прежде всего внутриполитическую борьбу в стране. Так, заявление в полицию инициировал лидер оппозиции, который объективно заинтересован в ослаблении позиций Фицо и его команды. Однако нельзя исключать внешнее давление, которое на Словакию оказывает Брюссель. Фицо ранее заявлял, что в случае смены власти в Венгрии, Словакия готова взять на себя блокирование передачи средств ЕС Украине.

Фицо также является проблемой для Брюсселя. И в этом отношении можно вполне интерпретировать данные события как давление стран ядра Евросоюза на Словакию, в связи с тем, что Словакия отказывается поддерживать Украину.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт считает, что преследование Роберта Фицо в Словакии можно также рассматривать как часть общеевропейской динамики.

Во-первых, это массовые выступления в Чехии против (премьера Андрея) Бабиша, во-вторых, активная предвыборная борьба в Венгрии. Теперь появляются проблемы в Словакии у Фицо. Эти три страны создают негласную тройку государств, которые высказывают евроскептические идеи и вполне открыто заявляют о том, что поддержка Украины Европейским союзом является ошибкой.

Происходящее в Словакии, резюмирует политолог, лишний раз подчеркивает раскол в Европе: на одном полюсе находятся страны, верные брюссельскому мейнстриму, на другом — государства, которые сохраняют партнерские связи с Россией, и готовы их развивать.

Ранее сообщалось, что в Словакии началось расследование в отношении премьера-министра Роберта Фицо по делу о госизмене. Поводом стало прекращение поставок так называемой аварийной электроэнергии на Украину.

