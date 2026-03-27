Нижегородская область направит допсредства на коммунальную инфраструктуру и обновление техники

Изменения в закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-го и 2028 годов внесли депутаты на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 27 марта.
Значительная часть дополнительных средств будет направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В частности, речь идет о строительстве системы водоснабжения в Балахнинском округе, канализационных сетей в Бутурлине, а также о реконструкции теплоснабжения в Заволжье и Кулебаках.
«Мы продолжаем поддерживать семьи, которые газифицируют свои дома, — на эти цели дополнительно направим более 45 млн рублей. Программа продлена на 2026 год для всех категорий получателей. Также выделяем средства на расселение аварийных домов на улицах Ильинской и Артельной в Нижнем Новгороде — это свыше 90 млн рублей. Кроме того, более 76 млн рублей пойдут на обновление парка строительно-дорожной и коммунальной техники в муниципалитетах на условиях льготного лизинга. Это значит, что коммунальные службы получат современные машины, а значит — быстрее и качественнее смогут решать свои текущие задачи», — отметил Евгений Люлин.
