Нижегородская область направит допсредства на коммунальную инфраструктуру и обновление техники

«Мы продолжаем поддерживать семьи, которые газифицируют свои дома, — на эти цели дополнительно направим более 45 млн рублей. Программа продлена на 2026 год для всех категорий получателей. Также выделяем средства на расселение аварийных домов на улицах Ильинской и Артельной в Нижнем Новгороде — это свыше 90 млн рублей. Кроме того, более 76 млн рублей пойдут на обновление парка строительно-дорожной и коммунальной техники в муниципалитетах на условиях льготного лизинга. Это значит, что коммунальные службы получат современные машины, а значит — быстрее и качественнее смогут решать свои текущие задачи», — отметил Евгений Люлин.