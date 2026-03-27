США раскрыли данные о своем ядерном арсенале

Министерство обороны США имеет в своем распоряжении запас примерно из 3,7 тыс. ядерных боезарядов, предназначенных для доставки баллистическими ракетами и стратегическими бомбардировщиками. Данные за февраль 2026 года содержатся в исследовании Федерации американских ученых (FAS).
Число боеприпасов осталось неизменным по сравнению с прошлым годом. Из общего количества в 3,7 тыс. боеголовок только около 1,77 тыс. развернуты на носителях, в то время как примерно 1,93 тыс. находятся в резерве. Еще 1,34 тыс. боеголовок, снятых с вооружения, ожидают утилизации. С их учетом общий объем ядерного арсенала США достигает 5 тыс. единиц.
Из развернутых боеголовок 400 размещены на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III на базах в Монтане, Северной Дакоте и Вайоминге, около 970 находятся на подводных лодках с баллистическими ракетами. Кроме того, 300 хранятся на авиабазах стратегической авиации в США и примерно 100 тактических ядерных бомб размещены на европейских базах в Турции, Италии, Бельгии, Германии и Нидерландах.
FAS отмечает, что США приступили к широкомасштабной программе модернизации ядерных сил, которая затронет все три компонента ядерной триады. В ближайшие десятилетия каждый элемент системы доставки будет заменен на новые версии.
Бюджетный запрос на 2026 финансовый год предусматривает выделение около $60 млрд на стратегические ядерные силы и ядерную инфраструктуру. Конгресс одобрил дополнительное финансирование в $2 млрд.
В программу модернизации входят:
- разработка новой МБР LGM-35A Sentinel (ранее GBSD) для замены Minuteman III. Первоначально планировалось, что ракета достигнет начальной оперативной готовности к маю 2029 года, но программа столкнулась с задержками и значительным ростом стоимости. Теперь целевой срок — 2033 год,
- строительство 12 атомных подводных лодок класса Columbia для замены устаревающих,
- разработка нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который должен заменить B-2 Spirit,
- создание новой крылатой ракеты большой дальности (LRSO) для оснащения бомбардировщиков.
По оценкам FAS, по состоянию на начало 2026 года девять ядерных держав (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, Северная Корея) совокупно обладают примерно 12,3 тыс. ядерными боеголовками, из которых около 9,7 тыс. находятся в оперативных арсеналах.
При этом 4 тыс. боеголовок размещены непосредственно на носителях — баллистических ракетах, подводных лодках и авиабазах, что на 108 больше, чем годом ранее. Глава ядерного проекта FAS Ханс Кристенсен назвал эту тенденцию тревожным сигналом на фоне эскалации конфликтов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Россия и США совместно контролируют около 90% мирового запаса ядерного оружия. Российский арсенал оценивается более чем в 4,3 тыс. боеголовок.