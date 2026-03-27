Депутаты по-прежнему на колёсах: Премьер Молдовы призывает народ пересесть на троллейбусы, а парламентарии продолжают жечь топливо за государственные деньги — 1,5 миллиона леев за два месяца

С начала этого года депутаты потратили из бюджета более 83 тысяч леев на топливо для служебных автомобилей. Еще около 1,4 млн леев парламентарии получают на транспортные расходы без необходимости отчитываться за потраченные деньги, передает realitatea.md.
Все это происходит на фоне топливного и транспортного кризиса, когда те же депутаты призывают граждан экономить, не создавать ажиотаж на АЗС и пересесть с личных авто на общественный транспорт.
Пользователи соцсетей делятся свежими фото парламентской парковки.
Похоже, что воспользоваться общественным транспортом и проявить солидарность, как призывал премьер-министр, это не про них.
