Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты по-прежнему на колёсах: Премьер Молдовы призывает народ пересесть на троллейбусы, а парламентарии продолжают жечь топливо за государственные деньги — 1,5 миллиона леев за два месяца

Все это происходит на фоне топливного и транспортного кризиса.

Источник: Комсомольская правда

С начала этого года депутаты потратили из бюджета более 83 тысяч леев на топливо для служебных автомобилей. Еще около 1,4 млн леев парламентарии получают на транспортные расходы без необходимости отчитываться за потраченные деньги, передает realitatea.md.

Все это происходит на фоне топливного и транспортного кризиса, когда те же депутаты призывают граждан экономить, не создавать ажиотаж на АЗС и пересесть с личных авто на общественный транспорт.

Пользователи соцсетей делятся свежими фото парламентской парковки.

Похоже, что воспользоваться общественным транспортом и проявить солидарность, как призывал премьер-министр, это не про них.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

