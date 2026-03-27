США рассматривают расширение списка ответчиков по делу Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США изучает возможность расширения круга фигурантов по делу венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом заявила глава ведомства Пэм Бонди.

«У нас есть много сообщников, которым не предъявлены обвинения. Мы изучаем не только Нью-Йорк, но и другие юрисдикции», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Бонди указала, что пока не может говорить о каких-либо деталях по данному вопросу.

Помимо Мадуро и его жены Силии Флорес, фигурантами дела являются еще четыре человека, в том числе сын венесуэльского лидера Герра Мадуро и глава МВД боливарианской республики Диосдадо Кабельо.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше