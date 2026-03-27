США рассматривают расширение списка ответчиков по делу Мадуро

«У нас есть много сообщников, которым не предъявлены обвинения. Мы изучаем не только Нью-Йорк, но и другие юрисдикции», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.
Бонди указала, что пока не может говорить о каких-либо деталях по данному вопросу.
Помимо Мадуро и его жены Силии Флорес, фигурантами дела являются еще четыре человека, в том числе сын венесуэльского лидера Герра Мадуро и глава МВД боливарианской республики Диосдадо Кабельо.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.