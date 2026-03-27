Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто потрепал ему нервы, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Стало известно, что за ходом хоккейного матча «Динамо Минск» — «Динамо Москва» 26 марта белорусский лидер следил с самолета, когда борт № 1 возвращался из Пхеньяна.
Рассказали, что Лукашенко поручил, чтобы шеф-пилот по громкой связи сообщал обо всех ключевых моментах матча, объявляя: «Внимание, хоккей!». Новостей ожидал весь борт, и все обрадовались, когда объявили итоговый счет 4−1. При этом сам белорусский лидер признался, что матч заставил его понервничать.
— Нервы потрепали, но главное — результат! — процитировал Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Следующий хоккейный матч «зубры» проведут 28 марта в Москве.