В Госдуме предложили сбивать украинские беспилотники над странами Балтии

Российские системы противовоздушной обороны должны уничтожать украинские беспилотные летательные аппараты еще на подлете к государственной границе, в том числе в воздушном пространстве стран Балтии. Такое мнение в интервью изданию «Газета.Ru» озвучил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Депутат выразил уверенность, что перехват дронов должен осуществляться до того, как они окажутся над российской территорией.
«Мы должны сбивать эти беспилотники не на крайних рубежах, когда они уже находятся здесь, над нашей страной, а, например, над Прибалтикой, над любой из стран Прибалтики. Сбивать их надо прямо над территорией той страны, над которой летит беспилотник в нашу сторону», — заявил парламентарий.
Колесник отметил, что вероятное предоставление Латвией, Литвой и Эстонией своего воздушного пространства для украинских дронов представляет угрозу для Ленинградской и Калининградской областей.
Заявление депутата прозвучало на фоне сообщений ряда СМИ о возможных новых маршрутах полетов украинских БПЛА. Накануне телеграм-канал Mash опубликовал информацию о том, что страны Балтии якобы открыли свое небо для атак украинских беспилотников на Россию.
По его информации, альтернативный маршрут запуска дронов из Черниговской области пролегает через Польшу, страны Балтии и акваторию Балтийского моря с выходом в Финский залив. Как утверждает Mash, такая траектория позволяет беспилотникам обходить позиции российской ПВО.
Ранее премьер-министр Литвы подтвердила украинскую принадлежность взорвавшегося в стране дрона, а в Эстонии БПЛА протаранил трубу электростанции.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Украина использовать эти государства как транзитный пункт для ударов по России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим хорошо известен тем, что «использует и шантажирует другие страны в своих интересах».