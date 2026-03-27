Туск ожидает эскалации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшие дни

В пятницу сейм Польши в срочном порядке принял предложенные Кабинетом министров законы. В соответствии с ними ставка НДС на топливо снижена с 23 до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе — 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно. Также в соответствии с принятыми законодательными изменениями, в Польше ежедневно будет определяться максимальная розничная цена на различные виды топлива. Данная мера определена как временная.