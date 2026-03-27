Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск ожидает эскалации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшие дни

ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидает не стабилизации, а эскалации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшие дни.

Источник: AP 2024

«Напротив, ближайшие дни и недели могут привести к эскалации, и мы не можем ожидать резкого улучшения на топливном рынке», — сказал Туск, отвечая на вопрос о возможности стабилизации на Ближнем Востоке.

В пятницу сейм Польши в срочном порядке принял предложенные Кабинетом министров законы. В соответствии с ними ставка НДС на топливо снижена с 23 до 8%. Акцизы на топливо снижены до минимально допустимых в Европейском союзе — 29 и 28 грошей (около 0,07 доллара) на бензин и дизтопливо соответственно. Также в соответствии с принятыми законодательными изменениями, в Польше ежедневно будет определяться максимальная розничная цена на различные виды топлива. Данная мера определена как временная.

