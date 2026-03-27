В Волгограде вручили награды сотрудникам Росгвардии

Торжественное собрание, посвященное 10-летию нацгвардии России и 215-й годовщине войск правопорядка прошло 27 марта в Волгограде.
За высокие профессиональные достижения сотрудникам ведомства вручили служебные награды, почетные грамоты, а также благодарности главы региона и спикера облдумы.
Празднование проходило в Центральном концертном зале. На прилегающей территории и в фойе были развернуты интерактивные площадки, где все желающие могли увидеть технику, спецоборудование, амуницию и вооружение росгвардейцев.
Одну из экспозиций организаторы посвятили служебным командировкам сотрудников ведомства в зону СВО.
От имени депутатов облдумы участников собрания поздравили спикер Александр Блошкин и его заместитель Михаил Струк.
