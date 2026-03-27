Bloomberg: Украина может остаться без денег на боевые действия через два месяца

По оценкам украинских и зарубежных источников, сейчас у Киева средств хватает лишь до июня, говорится в статье. Серия недавних просчетов — от наложения Венгрией вето на кредит Европейского союза в размере 90 млрд евро до разногласий по поводу последнего пакета помощи МВФ и буксующей программы НАТО в области вооружений для Украины — значительно сузили пространство для маневра Киева.
По оценкам украинских властей, в этом году стране потребуется $15 млрд на закупку американского оружия, а в целом в 2026 году Украине потребуется иностранная помощь на сумму $52 млрд.
В среду министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ожидает выплат от ЕС «в ближайшем будущем».
При этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Киев, что ЕС предоставит Украине кредит «так или иначе».
Глава Центрального банка Украины Андрей Пышный заявил Bloomberg, что, если иностранное финансирование вскоре не поступит в страну, его ведомству в случае пессимистичного сценария придется возобновить прямое кредитование Минфина Украины. Эти деньги пойдут на выплату зарплат военнослужащим и госслужащим, а также на финансирование базовых услуг.
Он предупредил, что нехватка денег повлияет на производство различных типов беспилотников и закупку систем противовоздушной обороны.
Тупиковая ситуация, согласно информации Bloomberg, также осложняет переговоры о дополнительном финансировании Украины в размере 30 млрд евро, которые ЕС надеялся получить от других стран, в том числе государств «Большой семерки».
Кроме того, Киев пытается выполнить обязательства по последней кредитной программе МВФ на сумму 8,1 млрд долларов, утвержденной в феврале.
Депутаты до сих пор не смогли принять поправки к налоговому законодательству, которых добивается МВФ и которые открыли бы путь для дальнейших выплат фонда.
Постпред Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила Bloomberg, что лишь «небольшая горстка стран оплачивает основную часть оборудования и добиваться от них помощи становится все труднее».
Если нынешний финансовый кризис продолжится, Украина может столкнуться с «финансовой трагедией» уже в апреле, предполагает глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.