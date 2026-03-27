Германия предложила ограничить признание части загранпаспортов россиян

Германия продвигает в Евросоюзе инициативу скоординированного прекращения признания небиометрических российских паспортов, сообщили Euractiv три дипломата.
ФРГ представляет идею как ужесточение в рамках обеспечения пограничной безопасности. Предложение поддержали Чехия, Финляндия, Польша и Румыния, его будут обсуждать на техническом уровне среди представителей ЕС.
Биометрический паспорт — это современный официальный документ, удостоверяющий личность гражданина и используемый для пересечения границ.
Документ содержит электронный чип с данными владельца (фотографией и отпечатками пальцев). Главные отличия от старого небиометрического паспорта — срок действия (10 лет вместо 5) и возможность безвизового или упрощенного въезда в большинство стран, которые новые паспорта признают, а старые — нет.
Несколько стран ЕС уже ввели аналогичные ограничения в последние годы. Германия с 1 января 2026 года перестала признавать пятилетние загранпаспорта россиян.
В начале марта МИД Финляндии сообщил, что введет такие меры с начала лета 2026 года. Исключения будут сделаны для россиян моложе 18 лет с небиометрическими паспортами, а также для тех, у кого до 1 июня появится или уже имеется финский вид на жительство. Кроме того, исключения предусмотрены «при наличии особых оснований», такие случаи будут рассматриваться индивидуально.
В июле 2024 года глава чешского МИДа Ян Липавский также заявил, что россияне не смогут въехать в Чехию, если у них нет биометрического загранпаспорта.
Летом 2024-го в МИДе Финляндии напомнили, что по закону каждая страна Евросоюза может принять собственное решение по поводу признания паспортов других стран. Но она добавила, что на уровне ЕС не признаются паспорта, которые выдаются на территории регионов, включенных в состав России в сентябре 2022 года.