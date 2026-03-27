Партию гуманитарного груза доставили в зону СВО из Урюпинска

Волонтеры группы «Хопер за наших» доставили в зону СВО из Волгоградской области очередную партию гуманитарного груза, сообщает пресс-служба облдумы.
Колонна из пяти грузовиков с техникой, оборудованием и вещами для земляков-военнослужащих посетила больше 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В местах встреч недалеко от передовой бойцам передали мотоцикл и квадроцикл, радиостанции и генераторы, стройматериалы и автозапчасти, маскировочные сети и антитепловизорные плащи, домашние вещи и продукты питания, воду, письма с детскими пожеланиями и многое другое.
«Грузы формируются по заявкам военных — то, что необходимо бойцам, спасает их жизни и согревает душу», — отметил депутат облдумы, атаман Хоперского казачьего округа Дмитрий Пополитов.
В зоне СВО волонтеры побывали уже в 64 раз. В сборе и отправке груза участвуют неравнодушные жители Урюпинского и соседних районов, фермеры, предприятия, организации и общественники.
