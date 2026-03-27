Партию гуманитарного груза доставили в зону СВО из Урюпинска

Колонна из пяти грузовиков с техникой, оборудованием и вещами для земляков-военнослужащих посетила больше 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В местах встреч недалеко от передовой бойцам передали мотоцикл и квадроцикл, радиостанции и генераторы, стройматериалы и автозапчасти, маскировочные сети и антитепловизорные плащи, домашние вещи и продукты питания, воду, письма с детскими пожеланиями и многое другое.