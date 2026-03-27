Иран сообщил об ударе по крупнейшему транспортному центру ЦАХАЛ

Тегеран заявил о проведении операции против главного логистического центра израильской армии. По данным иранских СМИ, атака беспилотников была направлена на срыв поставок вооружений ЦАХАЛ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы Исламской Республики Иран заявили о нанесении удара по крупнейшему транспортному центру и базе поддержки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), расположенным в Тель-Авиве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на иранские СМИ.

Как уточняет иранское государственное новостное агентство IRNA, атака была осуществлена с применением беспилотных летательных аппаратов. Целью стало нанесение ущерба профильным специалистам израильской армии, а также нарушение работы объектов и систем материально-технического обеспечения сухопутных и военно-воздушных сил противника.

Атакованный объект (подразделение 6900) выполняет функции главного логистического узла в операциях ЦАХАЛ. В его задачи входит перемещение техники, обеспечение работы самолетов-заправщиков, а также доставка оборудования и вооружений на военные базы.

Ранее газета WSJ опровергла информацию о том, что Тегеран запрашивал 10-дневную паузу в боевых действиях. Издание также отмечает, что Иран пока не ответил на американскую инициативу по урегулированию конфликта.

