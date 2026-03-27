СМИ: Трамп грозит «разводом» с НАТО из-за реакции союзников на войну с Ираном

Американский журнал The Atlantic сомневается, что это приведет к демонтажу альянса, однако допускает его существенное ослабление.
«Соединенным Штатам ничего не нужно от НАТО. Но мы никогда не забудем об этом важном моменте», — пожаловался Трамп в соцсети Truth Social. Несколько часов спустя, на заседании Кабинета министров, он снова раскритиковал союзников. «Мы очень разочарованы НАТО, потому что НАТО абсолютно ничего не сделала», — сказал он.
Европейский дипломат на этот счет сделал мрачный прогноз.
Дипломат добавил: «Если мы ранее и не ожидали вывода американских войск, то теперь нам следует к этому готовиться».
New Yorker иронизирует, что следующим шагом Трампа станет «звонок адвокату по бракоразводным процессам».
При этом New Yorker напоминает, что Трамп предупреждал о разрыве с НАТО большую часть последнего десятилетия и все время искал предлоги, чтобы оттолкнуть от себя партнеров США по альянсу, которому уже 76 лет.