СМИ: Трамп грозит «разводом» с НАТО из-за реакции союзников на войну с Ираном

Разногласия США с союзниками по НАТО из-за Ормузского пролива и обида президента Дональда Трампа на партнеров, которые не поспешили ему на помощь в войне против Ирана, обострили отношения между членами Североатлантического альянса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский журнал The Atlantic сомневается, что это приведет к демонтажу альянса, однако допускает его существенное ослабление.

По словам европейского дипломата, Трамп «уже фактически распустил НАТО» из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Соединенным Штатам ничего не нужно от НАТО. Но мы никогда не забудем об этом важном моменте», — пожаловался Трамп в соцсети Truth Social. Несколько часов спустя, на заседании Кабинета министров, он снова раскритиковал союзников. «Мы очень разочарованы НАТО, потому что НАТО абсолютно ничего не сделала», — сказал он.

Трамп предположил, что «предательство» европейских союзников «дорого им обойдется».

Далее последовали заявления о том, что конфликт на Украине «не является войной США» и что США не должны беспокоиться о том, чтобы обезопасить Европу от России, пишет американский журнал The New Yorker.

Европейский дипломат на этот счет сделал мрачный прогноз.

Он считает, что наиболее вероятной местью Трампа европейским союзникам по НАТО станет сокращение численности американских войск на континенте.

Дипломат добавил: «Если мы ранее и не ожидали вывода американских войск, то теперь нам следует к этому готовиться».

New Yorker иронизирует, что следующим шагом Трампа станет «звонок адвокату по бракоразводным процессам».

Издание отмечает, что разрыв США и НАТО по иронии судьбы может произойти из-за войны на Ближнем Востоке, развязанной президентом, который, вступив в должность, поклялся не развязывать новых войн на Ближнем Востоке.

При этом New Yorker напоминает, что Трамп предупреждал о разрыве с НАТО большую часть последнего десятилетия и все время искал предлоги, чтобы оттолкнуть от себя партнеров США по альянсу, которому уже 76 лет.

