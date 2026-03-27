Связанные с Ираном хакеры взломали почту главы ФБР и слили его переписки

Хакерская группа, связанная с Ираном, заявила о взломе личной электронной почты главы ФБР Каша Пателя и опубликовала часть материалов в открытом доступе, сообщает Reuters.
Группировка «Хандала» (Handala Hack Team) на своем сайте утверждает, что Патель «попал в список успешно взломанных жертв». В публикации также размещены фотографии и документы, предположительно, связанные с главой ФБР.
Представитель Министерства юстиции США подтвердил факт взлома и заявил, что опубликованные материалы «выглядят подлинными». При этом в самом бюро на запрос агентства о комментарии не ответили.
Reuters не смог подтвердить подлинность слитых переписок, однако указанный хакерами электронный адрес совпадает с данными, фигурировавшими в предыдущих утечках. Часть опубликованных материалов, изученных агентством, содержит личную и рабочую переписку за 2010−2019 годы, говорится в публикации.
Около недели назад эти же хакеры заявляли о взломе американской медицинской компании Stryker. «Хандала» назвала это местью за удар по начальной школе в Минабе, в результате которого погибли 175 человек. Как отмечала The Wall Street Journal, Иран совершил, предположительно, самую масштабную кибератаку против США в период военного времени.
В 2024-м во время предвыборной гонки ФБР утверждало, что хакеры Ирана взломали и передали штабу демократа Джо Байдена непубличные данные республиканца Дональда Трампа. Деятельность Тегерана направлена на разжигание конфликта и подрыв доверия к избирательному процессу в США, заявили тогда в бюро.
За месяц до этого США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и кандидата от демократов — Камалы Харрис. Разведка предположила, что иранцы с «помощью социальной инженерии и других усилий» пытались получить доступ к лицам, прямо или косвенно касающимся президентских кампаний обеих политических партий.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.