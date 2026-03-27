Связанные с Ираном хакеры взломали почту главы ФБР и слили его переписки

Иранские хакеры взломали почту директора ФБР и выложили его переписки в открытый доступ. США подтвердили факт кибератаки. Ранее эта группировка из мести вызвала сбои в работе американской медицинской компании Stryker.

Источник: РБК

Хакерская группа, связанная с Ираном, заявила о взломе личной электронной почты главы ФБР Каша Пателя и опубликовала часть материалов в открытом доступе, сообщает Reuters.

Группировка «Хандала» (Handala Hack Team) на своем сайте утверждает, что Патель «попал в список успешно взломанных жертв». В публикации также размещены фотографии и документы, предположительно, связанные с главой ФБР.

Представитель Министерства юстиции США подтвердил факт взлома и заявил, что опубликованные материалы «выглядят подлинными». При этом в самом бюро на запрос агентства о комментарии не ответили.

Reuters не смог подтвердить подлинность слитых переписок, однако указанный хакерами электронный адрес совпадает с данными, фигурировавшими в предыдущих утечках. Часть опубликованных материалов, изученных агентством, содержит личную и рабочую переписку за 2010−2019 годы, говорится в публикации.

«Хандала» — подразделение в Министерстве разведки и национальной безопасности Ирана. Группировка атаковала Израиль и страны Персидского залива, но сейчас переключилась на европейские и американские цели.

Около недели назад эти же хакеры заявляли о взломе американской медицинской компании Stryker. «Хандала» назвала это местью за удар по начальной школе в Минабе, в результате которого погибли 175 человек. Как отмечала The Wall Street Journal, Иран совершил, предположительно, самую масштабную кибератаку против США в период военного времени.

В 2024-м во время предвыборной гонки ФБР утверждало, что хакеры Ирана взломали и передали штабу демократа Джо Байдена непубличные данные республиканца Дональда Трампа. Деятельность Тегерана направлена на разжигание конфликта и подрыв доверия к избирательному процессу в США, заявили тогда в бюро.

За месяц до этого США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и кандидата от демократов — Камалы Харрис. Разведка предположила, что иранцы с «помощью социальной инженерии и других усилий» пытались получить доступ к лицам, прямо или косвенно касающимся президентских кампаний обеих политических партий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше