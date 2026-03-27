Колесник: за налет БПЛА на Калининград мы не беспилотниками будем отвечать

Депутат Госдумы сообщил, что Минобороны планирует сбивать украинские БПЛА над Прибалтикой.

Если украинские БПЛА ударят по Калининградской области, по странам, предоставившим для них свое воздушное пространство, будут нанесены асимметричные удары. Таким мнением с «Новым Калининградом» поделился депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также пояснил, что специалистам удалось установить примерную траекторию полета беспилотников, ударивших по Кронштадту, Приморску и Усть-Луге.

«Они (Польша и Прибалтика — прим. “Нового Калининграда”) буквально на днях объявили, что открывают пространство для пролёта украинских беспилотников в сторону Санкт-Петербурга, — сообщил Колесник. — Правда, сегодня попытались дезавуировать это. Видимо, поняли, что сейчас будет всё нездорово. И эти беспилотники будут сбивать прямо над над этими прибалтийскими странами, и там обломки будут падать. Это может им сильно не понравиться. И поэтому они сегодня какой-то невнятный ответ дали, что, вроде, будем, но не будем».

По мнению Колесника, в направлении Калининграда европейцы беспилотники направить не разрешат, так как в Польше и Прибалтике боятся последствий.

«Я думаю, на Калининградскую область они не посмеют, потому что мы ответим сразу очень ассиметрично, — продолжил депутат. — Мы там не беспилотами будем отвечать. Малейшее покушение на Калининградскую область грозит ударом очень тяжёлым по всем странам, с которых прилетело. Очень тяжёлым ударом. А очень тяжёлые удары, скажем так, сами понимаете, от чего бывают. Не будем сейчас пугать людей. И поляки, например, это понимают. Но их там ни о чём не спрашивают, наверное. Они там на побегушках все».

Колесник предположил, что налет на Усть-Лугу не был неожиданным для Минобороны РФ. Однако некоторые удары были пропущены из-за массированного налета.

«Там порядка 60 беспилотов летело. Сбили очень много их. Что-то пролетело, где-то обломки упали. ПВО нормально отработало», — уточнил он.

Колесник напомнил, что НАТОвские войска уже «оседлали Сувалкский коридор», и сейчас там находятся немецкие и польские военные.

«Они запустили себе в Польшу эскадрилью F-16 — она сидит в Мальборке. Сидит эскадрилья F-16 в Мариямполе. Они нормально давным-давно размещают войска НАТО на своей территории. Еще хотят, чтобы ядерное оружие разместили на их территории. Правда, сейчас они поняли, что не всё так весело может быть и включили заднюю скорость», — добавил он.

Ранее ТАСС сообщало, что над Ленинградской областью 25 марта уничтожили 56 БПЛА в ходе отражения воздушной атаки. Утром в зоне порта в Усть-Луге специалисты локализовали возгорание.

Интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на информагентство Reuters также сообщило, что на фоне ночной атаки дронов на российский нефтеналивной порт Усть-Луга отгрузка сырой нефти прекратилась как на нем, так и во втором порту в Финском заливе, расположенном в Приморске.

