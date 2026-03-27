Адвоката односельчанки Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президента Молдовы доносчиком и стукачом, вызвали в полицию: Теперь и его обвиняют в клевете

Игорь Хлопецкий подчеркнул, что, согласно судебной практике, адвокат не может нести ответственность за позицию защиты.

Источник: Комсомольская правда

Жалоба президентки и вызов в полицию: адвокат Хлопецкий заявил о давлении из-за дела против Санду.

Адвокат Игорь Хлопецкий прибыл в полицию после жалобы, поданной президентом Майя Санду. По его словам, речь идёт об обвинениях в клевете, якобы допущенной в ходе защиты своей клиентки в процессе «Санду против Михалаки».

Юрист сообщил, что в этот день показаний не давал — ему лишь вручили текст жалобы:

«Это попытка давления и мести, поскольку я защищал интересы своей клиентки и добился отказа в выплате 50 тысяч леев морального ущерба».

Хлопецкий подчеркнул, что, согласно судебной практике, адвокат не может нести ответственность за позицию защиты, а также заявил о наличии недостоверных сведений в материалах дела.

Следующий вызов в полицию назначен на 3 апреля.

В поддержку адвоката к полиции пришла его клиентка Анна Михалаке, которая ранее стала ответчиком по иску со стороны президента.

Она заявила, что дело связано с её публикациями в соцсетях:

«Нам говорят о свободе мнения, но когда человек говорит то, что считает правдой, его пытаются наказать».

По словам Михалаки, на неё оказывалось давление с требованием опровергнуть свои заявления:

«Я не могу превращать правду в ложь. Я остаюсь при своей позиции».

Ранее суд Кишинёва по иску, поданому Майей Санду против Аны Михалаки, обязал последнюю публично извиниться и опровергнуть признанную клеветнической информацию, а также выплатить 450 леев судебных издержек. Однако она обжаловала это решение в апелляционной инстанции.

Президентка Санду на этом не остановилась и с параноидальной тягой к сутяжничеству обратилась в правоохранительные органы, обвинив уже адвоката в распространении клеветнической информации.

Хлопецкий заявил, что уже направил запрос в прокуратуру по поводу возможных ложных свидетельств, указанных в жалобе.

Молдавская примета — когда в стране все ужасно, самое время раздуть языковой скандал: У молдавских чиновников культ русофобии легко переплетается с обыкновенным хамством из подворотен.

Глава Совета по телерадиовещанию Лилиана Вицу, которую «тошнит до рвоты 9 мая от Дня Победы», подкинула бензинчику в костер национализма [видео].

Без запасов, без альтернатив, без стратегии: «Молдова уже фиксирует самую стремительную динамику роста цен на дизель за последние четыре года, а власть до сих пор молчит».

Молдова вновь приближается к историческому антирекорду (далее…).

Энергетический кризис чудеса творит: Российский «Лукойл» вернули на рынок Молдовы, но есть условия.

Новые закупки возможны исключительно на местном рынке (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от ней России.
Читать дальше