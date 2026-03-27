Адвоката односельчанки Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президента Молдовы доносчиком и стукачом, вызвали в полицию: Теперь и его обвиняют в клевете

Жалоба президентки и вызов в полицию: адвокат Хлопецкий заявил о давлении из-за дела против Санду.
Адвокат Игорь Хлопецкий прибыл в полицию после жалобы, поданной президентом Майя Санду. По его словам, речь идёт об обвинениях в клевете, якобы допущенной в ходе защиты своей клиентки в процессе «Санду против Михалаки».
Юрист сообщил, что в этот день показаний не давал — ему лишь вручили текст жалобы:
«Это попытка давления и мести, поскольку я защищал интересы своей клиентки и добился отказа в выплате 50 тысяч леев морального ущерба».
Хлопецкий подчеркнул, что, согласно судебной практике, адвокат не может нести ответственность за позицию защиты, а также заявил о наличии недостоверных сведений в материалах дела.
Следующий вызов в полицию назначен на 3 апреля.
В поддержку адвоката к полиции пришла его клиентка Анна Михалаке, которая ранее стала ответчиком по иску со стороны президента.
Она заявила, что дело связано с её публикациями в соцсетях:
«Нам говорят о свободе мнения, но когда человек говорит то, что считает правдой, его пытаются наказать».
По словам Михалаки, на неё оказывалось давление с требованием опровергнуть свои заявления:
«Я не могу превращать правду в ложь. Я остаюсь при своей позиции».
Ранее суд Кишинёва по иску, поданому Майей Санду против Аны Михалаки, обязал последнюю публично извиниться и опровергнуть признанную клеветнической информацию, а также выплатить 450 леев судебных издержек. Однако она обжаловала это решение в апелляционной инстанции.
Президентка Санду на этом не остановилась и с параноидальной тягой к сутяжничеству обратилась в правоохранительные органы, обвинив уже адвоката в распространении клеветнической информации.
Хлопецкий заявил, что уже направил запрос в прокуратуру по поводу возможных ложных свидетельств, указанных в жалобе.
